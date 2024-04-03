Ворог тримає напоготові 50 “Калібрів”. Загальна кількість ракетоносіїв росіян становить дев’ять одиниць, включно з надводними і підводними кораблями.

Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк повідомила про готовність російських військ застосувати носії “Калібрів” із завантаженими ракетами для нового масованого удару по території України.

“Попри те, що армія РФ не здатна активно діяти в акваторії Чорного моря, зараз на їхніх базах стоять уже ракетоносії завантажені “Калібрами”. Небезпека залишається високою, — зазначила Гуменюк.

Окрім цього, з огляду на те, що протягом минулого місяця росіяни двічі виводили ракетоносії на бойове чергування перед масованими дроновими атаками, ворог може застосувати ракетоносії “у будь-який момент”.

Водночас Гуменюк акцентувала, що щоразу росіяни виводили саме підводні ракетоносії. Вона переконана, що це свідчить про те, що противник побоюється ударів українськими морськими дронами і БпЛА, висловивши припущення, що підводний корабель, ймовірно, простіше вберегти від такого типу загроз.

Варто додати, що 31 березня глава Головного управління розвідки Кирило Буданов поінформував, що через суттєве скорочення ракет Х-101 російські війська накопичили “Калібри”, які можуть застосувати проти України вже найближчим часом.