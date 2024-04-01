Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що російське командування може зосередити свою очікувану наступальну операцію наприкінці весни-літа 2024 року у західній частині Донецької області. Таким чином росіяни сподіваються розвинути стабільний, але незначний прогрес своїх військ у цьому секторі.

“Українські офіційні особи нещодавно попередили, що РФ накопичує особовий склад уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута, Авдіївки та на заході Запорізької області. Проте росіяни, ймовірно, зможуть розпочати масштабну наступальну операцію лише в одному оперативному напрямку“, – дійшли висновку в ISW.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських нападів та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.