Але не в зв'язку з терактом в підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Міністерство закордонних справ Росії ввечері 31 березня виступило із повідомленням, у якому звинуватило Україну у терактах на території РФ та оголосило вимогу про арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка.

«Здійснений 22 березня в місті Красногорську кривавий терористичний акт, який шокував увесь світ (ідеться про напад на «Крокус Сіті Хол» – ред.), – аж ніяк не перша терористична атака проти нашої країни останнім часом. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди всіх цих злочинів ведуть до України», – стверджується в повідомленні.

Також у повідомленні в цьому ряду згадані вбивства Дарʼї Дугіної, Максима Фоміна (відомого як Владлен Татарський), замах на письменника Захара Прилєпіна та загибель його водія Олександра Шубіна, підрив Кримського (Керченського) мосту тощо.

«У звʼязку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт голови СБУ Василя Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації», – вказують у зовнішньополітичному відомстві РФ.

Жертвами здійсненого 22 березня теракту в «Крокус Сіті Холі», за останніми даними, стали 144 людини.

У справі заарештовані девʼять осіб, переважно громадяни Таджикистану. Четверо обвинувачених у безпосередньому виконанні теракту очевидно зазнали тортур під час затримання та на допитах.

Про свою причетність до теракту заявило радикальне угруповання «Ісламська держава». У тому, що саме вона організувала теракт, упевнені США та інші країни Заходу. Російська сторона стверджує, що за виконавцями теракту може стояти Україна. Київ усі звинувачення категорично відкидає.