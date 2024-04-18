Кремль готується набрати більше солдатів-контрактників, прагнучи уникнути принаймні ще однієї хвилі масової мобілізації, яка може підірвати народну підтримку війни з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі зазначається, що Кремль не хоче повторювати мобілізацію вересня 2022 року, що підірвала довіру суспільства й спровокувала виїзд майже мільйона росіян за кордон.

За словами голови московського аналітичного “Центру аналізу стратегій та технологій” Руслана Пухова, якщо Росія набиратиме щомісяця до 30 тис. новобранців, то цьогоріч загалом може поповнити лави армії на 300 тис.

Спираючись на свою перевагу в боєприпасах, російська армія продовжує наступати, тоді як українські сили зазнають труднощів через затримки з військовою допомогою США та Європи та брак особового складу.

За даними джерел Bloomberg, зростають побоювання, що Росія може в найближчі тижні досягти серйозних успіхів. Перш за все йдеться про захоплення Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.

Росія має докладні плани щодо збільшення своїх збройних сил до 1,5 мільйона осіб з нинішніх 1,15 мільйона, з яких 650 тисяч мають бойовий досвід в Україні, заявив у грудні військовий міністр Сергій Шойгу. У січні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що чисельність Збройних сил України становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб.