Оскільки заманити людей в армію на тимчасово окупованих територіях ворогу все важче, окупаційна влада тепер відправлятиме за ґрати тих "іноземці", які не хочуть воювати.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Заманити в армію окупанта вже не вдається ніякими способами: ні соціальним заохоченням, ні грошовим забезпеченням. Тож наразі поширюється інформація про можливість нових законодавчих ініціатив — українців на ТОТ позбавлятимуть навʼязаного їм для виживання російського громадянства і відправлятимуть за ґрати. А звідти дорога одна — штурмові батальйони”, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА наголосив на тому, що подібні дії окупанти вже практикують на ТОТ. Навіть жінок із виправних колоній, за словами Федорова, вже відсилають на передові позиції. Як винагороду тим, хто зважиться вступити до лав російської армії, обіцяють “повернення додому”.

“Але всі ми знаємо, як росіяни повертаються “на родину”. Люди на ТОТ — заручники. Там не діє міжнародне право і немає поняття “права людини”, — наголосив Федоров.