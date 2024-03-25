Російські окупаційні війська наближаються до околиць населеного пункту Часів Яр Донецької області, але навряд чи зможуть оточити або захопити місто в найближчі місяці.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначено у звіті ISW, росіяни почали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку у листопаді 2023 року. Метою стало повернення звільненої під час літнього контрнаступу українцями території та захоплення Часового Яру.

Попри всі старання за чотири місяці загарбники досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

Російські джерела описують активність окупантів у районі Бахмута в останні місяці як умови для можливої наступальної операції з оточення та захоплення Часового Яру. У аналітиків ISW є зображення, які поки не публікуватимуться та не описуватимуться детально. Згідно з ними, ЗСУ побудували значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і росіяни, ймовірно, щосили намагатимуться прорвати їх.

Аналітики вказують, що захоплення Часового Яру та прилеглих територій ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар.

У такому випадку, українським військовим доведеться відійти, а також розгортати артилерію ближче до передової, щоб перекрити логістику росіян на дорозі Соледар-Бахмут-Горлівка.

Український недержавний OSINT-проєкт DeepState стверджує про погіршення становища на схід від міста Часів Яр.

“Ворог користується (наявним в українців – ред.) браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується“, – йдеться у повідомленні.