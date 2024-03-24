У вечірньому зверненні Президент сказав про нові зрушення у питаннях фінансової допомоги, що були прийняті союзниками, зокрема:
- Рішення ЄС про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро;
- Новий транш від Євросоюзу на 4,5 мільярда євро;
- Транш від МВФ майже на 900 мільйонів доларів;
- 2 мільярди канадських доларів прямої бюджетної підтримки від Канади.
Президент також наголосив, що є позитивні результати і щодо пакетів оборонної підтримки — є отримані пакети, та оголошено про нові.
“Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України – нам потрібно більше систем”, — зі звернення Володимира Зеленського.
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