У вечірньому зверненні Президент сказав про нові зрушення у питаннях фінансової допомоги, що були прийняті союзниками, зокрема:

Рішення ЄС про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро;

Новий транш від Євросоюзу на 4,5 мільярда євро;

Транш від МВФ майже на 900 мільйонів доларів;

2 мільярди канадських доларів прямої бюджетної підтримки від Канади.

Президент також наголосив, що є позитивні результати і щодо пакетів оборонної підтримки — є отримані пакети, та оголошено про нові.

“Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України – нам потрібно більше систем”, — зі звернення Володимира Зеленського.