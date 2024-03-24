Про це він розповів в етері телемарафону.
Кудрицький також зауважив, що при цьому були проведені заходи з підготовки до ударів з боку РФ та захисту енергетичних об’єктів, в результаті чого збитки все-таки вдалось мінімізувати.
За словами очільника “Укренерго” у випадку якщо б така підготовка проведена не була, то пошкодження могли бути значно серйознішими.
“Ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал”, — сказав Володимир Кудрицький
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