Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що через останні масовані комбіновані удари з боку росіян, енергосистемі України було завдано збитків мінімум на 100 мільйонів євро.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Кудрицький також зауважив, що при цьому були проведені заходи з підготовки до ударів з боку РФ та захисту енергетичних об’єктів, в результаті чого збитки все-таки вдалось мінімізувати.

За словами очільника “Укренерго” у випадку якщо б така підготовка проведена не була, то пошкодження могли бути значно серйознішими.

“Ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал”, — сказав Володимир Кудрицький