В «Укренерго» пояснили, чому так довго триває ремонт пошкодженої інфраструктури | Полтавська хвиля

Про це він розповів в етері телемарафону.

Кудрицький також зауважив, що при цьому були проведені заходи з підготовки до ударів з боку РФ та захисту енергетичних об’єктів, в результаті чого збитки все-таки вдалось мінімізувати.

За словами очільника “Укренерго” у випадку якщо б така підготовка проведена не була, то пошкодження могли бути значно серйознішими.

“Ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал”, — сказав Володимир Кудрицький

 

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