“Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району одна людина загинула та одна дитина поранена”, – повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Наразі відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Новосинове близько 17:00.

59-річний цивільний чоловік загинув на місці, а 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.