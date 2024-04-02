“Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району одна людина загинула та одна дитина поранена”, – повідомляє керівник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Наразі відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Новосинове близько 17:00.
59-річний цивільний чоловік загинув на місці, а 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізовано до медичного закладу.
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