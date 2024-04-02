Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Як повідомляється, зловмисники використовують схожу на ДПСУ символіку та публікують вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.
Прикордонники застерігають, що неправдива інформація та фейкові акаунти можуть використовуватися як шахраями, так і пропагандою чи спецслужбами Росії для наживи, компрометування органів державної влади України чи проведення інформаційно-психологічних операцій.
“Закликаємо перевіряти новини та повідомлення, які розповсюджуються від імені органів влади, й довіряти лише офіційним джерелам інформації“, – наголосили у ДПСУ.
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