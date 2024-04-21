На тимчасово окупованій Луганщині росіяни виписують пацієнтам ліки, постачання яких в регіон не здійснюється. Вкрай необхідні людям медикаменти не можна придбати навіть за наявності коштів.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



“В той час, коли окупанти звітують про досягнення у сфері охорони здоров’я, жителі “ЛНР” доводять зворотне. Упевнені, що рівень надання медичної допомоги стає катастрофічно низьким навіть у Луганську”, — наголосив Лисогор.

За словами очільника ОВА, цивільне населення на ТОТ обділене увагою лікарів, зокрема пацієнтам виписують ліки, постачання яких на окуповану територію Луганської області не здійснюється. Медикаменти не можна придбати в аптеці навіть за наявності великих коштів. Допомогти може тільки замовлення з Росії та тривале очікування.

Лисогор також розповів, що на блокпостах навколо Сєвєродонецька окупанти посилили перевірки осіб, які намагаються виїхати з міста чи повернутися туди.

“Ретельно переглядали документи, особисті речі та валізи. Зупиняють вибірково, бо деякі перевізники мають привілеї росіян”, — зауважив Лисогор.