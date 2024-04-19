Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).
У понеділок 15 квітня ввечері російські окупанти викрали з власного будинку 63-річного Віталія Бадризлова, директора Каховського геріатричного пансіонату. Того дня в місті викрали ще двох місцевих мешканців, імена яких поки невідомі.
За інформацією джерел ЦЖР, 15 квітня близько 20 години вечора російські окупанти вдерлися до будинку 63-річного Бадризлова Віталія Леонідовича. Вони влаштували там обшук, а потім забрали і вивезли чоловіка в невідомому напрямку. Де він зараз знаходиться – невідомо.
Того ж дня російські окупанти викрали в Каховці ще двох місцевих мешканців. Однак їхні імена та обставини цього злочину невідомі.
Як повідомлялося, усіх підопічних Каховського геріатричного пансіонату окупанти насильно вивезли 5 листопада 2022 року.
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