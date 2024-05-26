Про це пише заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Було підкреслено, що родичі та колеги продовжують розшук семи жертв, чиї тіла ще не було знайдено. Ці люди вважаються зниклими безвісти, так само як і ті, чиї останки вже були знайдені, але ще проводять роботу з ДНК.

“Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК – наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі»”, – додав Болвінов.

Відомо, що вчора 8-річний хлопчик Михайло не дочекався свого тата додому. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині. Він є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.

Слідчі та криміналісти працюють на руїнах “Епіцентру” всю ніч, шукаючи тіло людини. Є побоювання, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих.

На відео, над яким зараз працюють слідчі, видно момент удару. Люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебуваючи на робочих місцях та займаючись своїми справами. Кожна хвилина записів з камер вивчається.