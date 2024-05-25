У ніч на 25 травня ракети "Іскандер-М" вдарили по Слобідському району Харкова, за даними облпрокуратури. Поранених немає.

Про це повідомляє начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Автомобілі, готель та багатоповерхові будинки пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. У навчальному закладі, куди була випущена російська ракета, зруйновані майстерні та гаражі, а обладнання знищене. На момент удару на роботі перебував охоронець, який не отримав поранень, оскільки ховався у підвалі.

“Втратили майстерні для підготовки будівельників. Ми готуємо будівельників, кухарів і водіїв. Зруйновані приміщення майстерень. Понад 300 вікон вибито. Ніхто не постраждав. Охоронець почуває себе нормально”, — розповідає працівник навчального закладу.