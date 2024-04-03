На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують пропагандистів для фейкових місцевих видань з поміж молоді.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни вербують молодь як пропагандистів для фейкових місцевих видань, проводячи конкурси з винагородою у вигляді техніки та стажування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що для цього на ТОТ відбуваються конкурси на кращі “статті” та “відеоматеріали” серед студентів училищ, за перемогу в яких ворог дарує техніку й можливість “стажування” в псевдомедіа, які були створені після захоплення регіону.

“Ворог користується прагненням молоді до легких грошей й знаменитості аби знайти зрадників-пропагандистів, адже наразі у фейкових виданнях більшість штату досі гастролери з рф”,– йдеться у повідомленні.