На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни вербують молодь як пропагандистів для фейкових місцевих видань, проводячи конкурси з винагородою у вигляді техніки та стажування.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що для цього на ТОТ відбуваються конкурси на кращі “статті” та “відеоматеріали” серед студентів училищ, за перемогу в яких ворог дарує техніку й можливість “стажування” в псевдомедіа, які були створені після захоплення регіону.
“Ворог користується прагненням молоді до легких грошей й знаменитості аби знайти зрадників-пропагандистів, адже наразі у фейкових виданнях більшість штату досі гастролери з рф”,– йдеться у повідомленні.
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