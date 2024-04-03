Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.
«Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», — йдеться у дописі.
Як зазначають в Офісі президента України, угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.
Повідомляється, що угода з Фінляндією підписана на виконання Спільної декларації про підтримку України, укладеної на саміті НАТО у Вільнюсі, від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави.
Зеленський також подякував Александру Стуббу за 23-й пакет допомоги на суму 188 млн євро.
Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної війни РФ проти України, наблизилася до 2 млрд євро.
Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.
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