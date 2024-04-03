Документ передбачає десятирічну військову та фінансову допомогу, а також поглиблення співпраці з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ. Угоду підписали під час візиту Стубба до Києва.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

«Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», — йдеться у дописі.

За словами президента, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ, а також допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Як зазначають в Офісі президента України, угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.

Повідомляється, що угода з Фінляндією підписана на виконання Спільної декларації про підтримку України, укладеної на саміті НАТО у Вільнюсі, від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави.

Зеленський також подякував Александру Стуббу за 23-й пакет допомоги на суму 188 млн євро.

Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної війни РФ проти України, наблизилася до 2 млрд євро.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.