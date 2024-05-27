За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська накопичують сили в Бєлгородській області РФ неподалік кордону з Харківською та Сумською областями України.

Ймовірною метою є фіксація та відтягування українських сил до цього району, а також підготовку до наступальних операцій. Ціль російських військ, ймовірно, полягає в розширенні свого плацдарму в прикордонній зоні на північному сході України.

Президент України Володимир Зеленський також заявив про готовність російських військ до нових наступальних дій. Він вказав на концентрацію російських угруповань невизначеного розміру поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.



Ймовірно, це стосується району Грайворон – Борисівка – Пролетарський на заході Бєлгородської області. Супутникові знімки підтверджують активність російських військ на базах і складах у населених пунктах цього району протягом останніх тижнів.