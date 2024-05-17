Ракетні обстріли РФ по енергоінфраструктурі України з березця цього року, імовірно, призвели до довгострокової шкоди українській енергетиці та повторних віжключень електроенергії.

Про це йдеться в звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що російські сили, ймовірно, і надалі завдаватимуть масованих ударів, тому що погіршені можливості української ППО зберігатимуться доти, доки ракети до систем протиповітряної оборони, надані США, та інші західні засоби ППО не прибудуть у країну в достатньому обсязі.

Довгострокова шкода українській енергетичній мережі, що призводить до постійних перебоїв в енергопостачанні, загрожує обмежити українські зусилля з розширення своєїоборонно-промислової бази (ОПБ), встановлюють в організації.

Інститут вивчення війни також звертає увагу на повідомлення, що армія Росії можуть проводити розвідку за допомогою дронів глибоко в українському тилу через відсутність в Україні перехоплювачів протиповітряної оборони.

14 травня Королівський обʼєднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) повідомив, що Київ був змушений компенсувати зменшення поставок ЗРК, що дозволило російським розвідувальним безпілотникам вільніше літати в тилові райони України, в тому числі над Харковом, і оптимізувати розвідувальний вогневий комплекс. RUSI стверджує, що зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну ухвалювати дедалі складніші рішення щодо розгортання ППО над критично важливими обʼєктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.

«Українські війська потребують перехоплювачів ППО, що постачаються Заходом, для того, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу і на передовій, а також для того, щоб розгромити оптимізований російський розвідувально-вогневий комплекс (РВК), який забезпечує тактичне просування російських військ уздовж фронту», – зазначають у ISW.