Україна повинна бути обережною, оскільки Росія буде використовувати будь-яке перемир'я для підготовки до майбутніх наступальних операцій.

Про це зазначають у звіті ISW.

Аналітики ISW стверджують, що Росія може продовжити свою наступальну кампанію з метою знищення української державності, незалежно від припинення вогню. Вони вважають, що Росія використає будь-яке замороження війни для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні.

“Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля та військові дії Росії показують, що Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке б завадило йому знищити незалежну українську державу”, – повідомляють у звіті.

Інститут вивчення війни підкреслює – немає жодних підстав вважати, що Кремль буде дотримуватися будь-якої нової угоди, яка зобов’язує Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Припинення вогню дало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов’язаних з нагальними оперативними потребами в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х наголосив, що подібна заява про припинення війни на тимчасовий період є маніпуляцією напередодні Саміту миру, який Путін хоче зірвати.