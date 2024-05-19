У Санкт-Петербурзі суд наклав арешт на активи трьох західних банків сумою понад 700 млн євро. Йдеться про UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank.

Про це пише Finansial Times.

Зазначається, що арешт понад 700 млн євро активів, що належать трьом європейським банкам є одним з найбільш значущих кроків Росії проти західних фінустанов з початку повномасштабного вторгнення.

Рішення російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з Російської Федерації.

Арешти відбулись за позовом “РусХимальянса”, дочірньої компанії “Газпрому”, у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту. Суд наклав арешт на активи другого за розміром у Росії європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні. В іншому рішенні суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у Росії.

У п’ятницю, 17 травня, російський суд своїм рішенням заарештував активи німецького Commerzbank. “РусХимальянс” звернувся з позовом заморозити до 94,9 млн євро активів банку, й цей позов суд задовольнив.