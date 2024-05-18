За заявою «Русхимальянса», Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у Росії на суму 238,61 млн євро.

Про це повідомляє DW.

Компанія “Русхимальянс”, як зазначається, є оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в селищі Усть-Луга. Вона була заснована компаніями “Газпром” і “Русгаздобыча”. Deutsche Bank виступав одним із поручителів за контрактом “Русхимальянса”, турецької Renaissance Heavy Industries і зареєстрованої в Ірландії Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі.

Проте через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Linde ухвалила рішення призупинити свою роботу в Росії через європейські санкції, які заборонили поставки до країни-агресора товарів подвійного призначення. Після цього вони повідомили “Русхимальянс” про припинення робіт.

Німецькі банки, включаючи Linde, Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank і Landesbank Baden-Wurttemberg, не змогли виконати свої поручительські зобов’язання перед “Русхимальянсом” через санкції, введені ЄС.

У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на 35 млрд рублів. 17 травня той самий суд також наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери АТ “ЮниКредит Банк” і UniCredit Bank AG загальною вартістю 462,67 мільйона євро в рамках позову від “Русхимальянса”.