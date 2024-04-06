Російські війська сьогодні вдарили по Шевченківському району Харкова.

У суботу, 6 квітня, війська країни-агресора продовжили обстріл Харкова. Цього разу російські загарбники гатили по Шевченківському району міста. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він додав, що є пошкодження цивільної інфраструктури, а також загорання автомобіля.

Трохи раніше цього ж дня Синєгубов повідомляв про російський обстріл КАБами росіянами селища Борова Ізюмського району.

“Близько 10 години ранку армія рф вдарила по цивільній інфраструктурі населеного пункту. На щастя, без постраждалих”, — повідомив очільник Харківської ОДА.

Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

За його даними, внаслідок обстрілу було зруйновано двоповерхову будівлю “Укрпошти”, будівлю перукарні та ветеринарної аптеки.