Про це пише Reuters.
Після удару по заводу “Танеко” 2 квітня не було повідомлень про нові успішні атаки на великі російські НПЗ, і Росія активно відновлює їх роботу, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій.
Наприкінці березня кількість простоюючих потужностей зменшилася з 14% до приблизно 10%.
Рязанський завод, належний “Роснефти”, відновив у роботі установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-6. Куйбишевський НПЗ також проводить ремонт установок, які були пошкоджені або призупинені на технічне обслуговування.
Загальна потужність первинної нафтопереробки в Росії, що простоювала через атаки українських дронів, скоротилася до 90,500 тонн на добу, порівняно з приблизно 123,800 тоннами на добу раніше.
Проте загальні потужності з первинної переробки нафти в Росії, зайняті на різних ремонтах і технічному обслуговуванні, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні, що трошки вище, ніж у березні (4,1 млн тонн).
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