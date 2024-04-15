Росія успішно відновлює деякі з нафтопереробних заводів, що постраждали від українських безпілотників.

Про це пише Reuters.

Після удару по заводу “Танеко” 2 квітня не було повідомлень про нові успішні атаки на великі російські НПЗ, і Росія активно відновлює їх роботу, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій.

Наприкінці березня кількість простоюючих потужностей зменшилася з 14% до приблизно 10%.

Рязанський завод, належний “Роснефти”, відновив у роботі установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-6. Куйбишевський НПЗ також проводить ремонт установок, які були пошкоджені або призупинені на технічне обслуговування.

Загальна потужність первинної нафтопереробки в Росії, що простоювала через атаки українських дронів, скоротилася до 90,500 тонн на добу, порівняно з приблизно 123,800 тоннами на добу раніше.

Проте загальні потужності з первинної переробки нафти в Росії, зайняті на різних ремонтах і технічному обслуговуванні, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні, що трошки вище, ніж у березні (4,1 млн тонн).