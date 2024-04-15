Військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки. Акція відбулася до Дня російського РЕБ. Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» — російські засоби РЕБ.

кіберагенти

До дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини «Ахмат».

Як стало відомо АрміяInform, було вражено портали підприємств «ПромАрматура» і «ИнтерТестСтрой +» з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (московська область). Обидві компанії є партнерами компанії «Ремдизель», яка випускає бронеавтомобілі «Ахмат».

“Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому рф. Серед уражених цілей — електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії «Єдина Росія»”, – йдеться у матеріалі.