кіберагенти
До дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини «Ахмат».
Як стало відомо АрміяInform, було вражено портали підприємств «ПромАрматура» і «ИнтерТестСтрой +» з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (московська область). Обидві компанії є партнерами компанії «Ремдизель», яка випускає бронеавтомобілі «Ахмат».
“Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому рф. Серед уражених цілей — електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії «Єдина Росія»”, – йдеться у матеріалі.
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