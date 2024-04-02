Про це джерела ГУР МО повідомили Суспільному.
Нагадаємо, що 2 квітня рано вранці дрони вдарили по двом заводам у містах Єлабуга і Нижньокамськ, що розташовані в Республіці Татарстан, в росії.
У Єлабузі атака сталася на території особливої економічної зони “Алабуга”, де російські компанії збирають іранські “шахеди”, позначаючи їх як “Герань-2”.
У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.
За даними російського інформагентства “ТААС”, з посиланням на оперативні служби Татарстану, у результаті дронового удару постраждало шестеро людей.
Ця атака стала першою за час війни Росії проти України, яка спрямована на Республіку Татарстан.
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