Найближчими тижнями війська армії РФ активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже ЗСУ відчувають гостру нестачу матеріально-технічних засобів на тлі очікування допомоги від США.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим вікном до прибуття нової допомоги від США. Українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США”, — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що дефіцит української артилерії, ймовірно, дозволить російським механізованим силам досягати незначних тактичних успіхів, а погіршені можливості протиповітряної оборони України дозволяють російській авіації пробивати українську оборону вздовж фронту авіабомбовими ударами.

“Російські війська можуть продовжувати використовувати ці оперативні переваги в найближчі тижні, щоб досягти подальших тактичних здобутків і дестабілізувати українську лінію оборони в надії досягти значних успіхів в оперативному плані”, — вважають в ISW.

ISW оцінює, що нестача матеріальних засобів змушує Україну економити боєприпаси та приділяти пріоритет критичним ділянкам фронту, збільшуючи при цьому ризик російського прориву на інших менш забезпечених ділянках. Все це робить загальну лінію фронту більш крихкою, наголошують в ISW.