За ніч та учорашній вечір російська армія атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині. В наслідок ударів пошкоджена пʼятиповерхівка та пʼять приватних будинків. Людських жертв немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади”, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, ворожі удари спричинили пошкодження пʼятиповерхівки, пʼяти приватних будинків, двох господарських споруд та парників.

“З людей ніхто не постраждав. На решті території області було тихо”, — додав Лисак.