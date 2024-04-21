Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади”, — йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, ворожі удари спричинили пошкодження пʼятиповерхівки, пʼяти приватних будинків, двох господарських споруд та парників.
“З людей ніхто не постраждав. На решті території області було тихо”, — додав Лисак.
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