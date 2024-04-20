Про це повідомив в.о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов та речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише “Суспільне Донбас”.
“Пошкоджені фасади будинків, гаражне приміщення, господарча споруда та одна лінія електроживлення у приватному секторі”, — уточнив Сергій Горбунов. Він додав, що від початку доби це перший обстріл міста.
Як повідомила речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, Костянтинівку обстріляли, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню “Ураган”. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, цього дня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано приватні житлові будинки. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації. Також внаслідок обстрілу постраждала трирічна дитина, яку ушпиталено до лікарні.
- Донеччина зазнала 1816 ворожих обстрілів: одна людина загинула та дві поранені
- Окупанти завдали удару авіабомбою по Золочівській громаді на Харківщині: поранено 56-річного чоловіка
- Війська РФ вдень атакували Дніпропетровщину: загинув 54-річний чоловік