Сьогодні вдень російські загарбники з РСЗВ обстрілювали Костянтинівку, що у Донецькій області. Ворожий обстріл тривав пів години. Внаслідок атаки травмованих та загиблих немає, але є пошкодження кількох приватних садиб.

Про це повідомив в.о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов та речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише “Суспільне Донбас”.

“Пошкоджені фасади будинків, гаражне приміщення, господарча споруда та одна лінія електроживлення у приватному секторі”, — уточнив Сергій Горбунов. Він додав, що від початку доби це перший обстріл міста.

Як повідомила речниця обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, Костянтинівку обстріляли, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню “Ураган”. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, цього дня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано приватні житлові будинки. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації. Також внаслідок обстрілу постраждала трирічна дитина, яку ушпиталено до лікарні.