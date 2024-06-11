Росія вербує на війну проти України ув’язнених жінок. Зокрема наприкінці травня з російських в’язниць відпустили групу жінок, які погодились брати участь у війні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох колишніх ув’язнених жінок.

Видання пише, що було завербовано кілька жінок з в’язниці під Санкт-Петербургом. Поки невідомо, чи є це вербування поодиноким випадком, чи початком нової хвилі.

За даними, на початку повномасштабної війни у Росії було ув’язнено близько 30 тис. жінок. Перші випадки вербування жінок зафіксовано було ще восени 2023 року, більш як за рік після того, як почалось вербування засуджених чоловіків. Однак досі ті жінки, які ще минулоріч погодились воювати, перебували у в’язницях і не були відправлені на фронт.

Вербування жінок відбувається у той момент, коли Росія прагне залучити більше осіб до армії, при цьому не оголошуючи мобілізацію.

Невідомо, яку роль виконуватимуть жінки на фронті. За даними джерел, під час вербування ув’язненим жінкам пропонували снайперками, санітарками, радистками терміном на один рік. Тоді на це погодилось близько 40 з 400 ув’язнених жінок.

В обмін на згоду їм обіцяли помилування та зарплату розміром близько 2000 доларів на місяць.

Дві жінки, які були свідками вербування у в’язниці минулого року, розповіли The New York Times, що їх співкамерниці погодились на це, навіть попри небезпеку, про яку повідомили вербувальники.

Вони додали, що жінки погодились їхати на війну через суворі обмеження у в’язниці. Зокрема засуджених змушували мовчати і по 12 годин на добу працювати на лісопилці, навіть узимку при мінусовій температурі.