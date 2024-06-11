Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків — 7902 (+23) од;
- бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;
- артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;
- РСЗВ — 1099 (+1) од.;
- засоби ППО — 845 (+5) од.;
- літаків — 359 (+1) од.;
- гелікоптерів — 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;
- крилатих ракет — 2278 од.;
- кораблів/катерів — 28 од.;
- підводних човнів — 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;
- спеціальної техніки — 2288 (+21) од.
За добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.
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