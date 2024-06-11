Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків — 7902 (+23) од;
  • бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;
  • артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;
  • РСЗВ — 1099 (+1) од.;
  • засоби ППО — 845 (+5) од.;
  • літаків — 359 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;
  • крилатих ракет — 2278 од.;
  • кораблів/катерів — 28 од.;
  • підводних човнів — 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;
  • спеціальної техніки — 2288 (+21) од.

За добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.