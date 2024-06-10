Про це повідомляє начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що на кораблі “продовжується боротьба за живучість”.

За словами Плетенчука, причиною пожежі стало те, що росіяни не можуть самостійно обслуговувати двигуни корабля, які були зроблені в Миколаєві.

“10 років не вистачило для вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала”, — додав він.

Спікер Оперативного командування “Південь” також розповів, що екіпаж корабля — кілька сотень моряків.

Зазначимо, корабель “Адмірал Левченко” був спущений на воду у 1985 році. З 1989 року він знаходиться у складі Північного флоту РФ.