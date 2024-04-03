Петро Порошенко заявив, що в Україні потрібно завершити бойові дії перед проведенням виборів, проте він планує балотуватись на пост президента на наступних виборах.

Про це п’ятий президент України повідомив у інтерв’ю каналу Al Jazeera.

“Так, я збираюся брати участь у наступних президентських виборах. Але спочатку для цих виборів нам потрібна перемога”, — сказав він.

Крім того, якщо Україна вступить до Європейського Союзу, він також має намір балотуватись до Європарламенту.

Порошенко також наголосив на тому, що Україна не програє війну, а українські воїни продемонстрували свою здатність до перемоги на полі бою.

“Війна – це не кіно, і заздалегідь написаного сценарію не існує. Ви не можете знати результат. За це ми платимо найбільшу ціну. Але повірте мені, будь ласка, не вірте Путіну. Путіну не потрібен ні Донбас, ні Крим, ні Херсон, ні Запоріжжя. Він хоче стерти Україну”, – резюмував він.