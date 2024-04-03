«Обговорили євроінтеграцію та співпрацю у кіберсфері, адже Естонія також має досвід відбиття російських кібератак», – зазначив Шмигаль.

Він подякував Естонії за готовність допомогти з енергетичним обладнанням.

«Говорили про наші актуальні потреби, адже Росія продовжує енергетичний терор», – підкреслив голова уряду.

«Цінуємо долучення Естонії до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів, а також підтримку санкційних пакетів проти агресора. Тісно співпрацюємо над тим, щоб конфіскувати російські активи на користь України. Подякував Естонії за підтримку важливих для нашої країни резолюцій і сприяння в реалізації Формули миру Президента України», – наголосив Шмигаль.