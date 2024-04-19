Російське командування утримує свої кораблі в Чорному морі через страх перед їхнім можливим знищенням.

Прро це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

“Можна сказати, що ситуація залишається стабільною. Виходи в море вони досить короткі, і вони в принципі не спостерігаються. За понад пів року підтверджених фактів застосування крилатих ракет у нас є два. Тому відповідно сказати, що якось зараз змінюється ситуація, я наразі не готовий”, — повідомив Плетенчук.

За його словами, російські ракетоносії в море не виходять через неможливість їх використовувати, але виробництво крилатих ракет Росія не припиняє.

“Щодо виходів в море ми не підтверджуємо, виходів в море не було, особливо ракетоносіїв. І, звісно, якби вони могли, вони б їх застосовували. Тому що вони застосовують усі наявні можливості, і морські платформи для запуску крилатих ракет не використовуються з однієї причини – вони бояться їх втратити, вони бояться, що їх буде знищено”, — додав він.

Речник додав, що саме тому вони перебувають в гавані.

“Гавань закрита, фактично перекрито до неї вхід, і так, звісно, ВПК весь цей час працює, і, скоріш за все, вони ці ракети так само виробляють. Так, звісно, що проблеми з логістикою вони колись мають вирішити в тому Новоросійську. А основна проблема – це фактично відсутність кранів, які можуть завантажувати ці “Калібри”. Проте для того, щоб їх застосувати, тим більше масово, треба вийти в море. І треба вийти на відповідні ділянки, з яких мають відбуватись запуски”, — пояснив Дмитро.

В останньому випадку, коли ворог застосовував “Калібри”, пуски відбувались з підводного човна, зазначив речник.

“Ці субмарини покинути акваторію не можуть, то можна сказати, що вони тут “замкнені”, — додав Плетенчук.