Українська військова розвідка взяла на себе відповідальність за атаку на російський військово-морський ракетоносець у Балтійському морі.

Як повідомляє видання, знайомий з операцією чиновник заявив, що ця операція підкреслює зусилля Києва завдати удару по силах Кремля далеко від лінії фронту.

Напад на малий ракетний корабель “Серпухов” став першим нападом для українських військ на території російського Каланінграду.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що напад здійснили українські агенти. Однак ані російські військові, ані офіційні особи Кремля не згадували про цей інцидент.

Видання зауважує, що корабель РФ був пришвартований на військово-морській базі в Балтійську, населеному пункті в Калінінградській області, розташованому трохи більше 20 кілометрів від польського кордону.