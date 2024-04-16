До Єдиного реєстру зниклих за надзвичайних обставин осіб внесено понад 37 тисяч громадян України, включаючи цивільних осіб та безвісти зниклих військовослужбовців.

Про це повідомив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної ради з прав людини, на конференції “Цивільні в незаконному утриманні Росією”.

Проте, як зазначається, ця цифра може бути набагато більшою.

Лише 147 цивільних осіб наразі повернулися додому, і Україна підтвердила верифікацію приблизно 1700 людей, яких незаконно утримує Росія.

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив 868 випадків утримання цивільних осіб у місцях несвободи, проте реальна кількість може бути значно більшою.

”Ми розуміємо, що цифра набагато більша в рази. Але сам факт того, що Міжнародний комітет Червоного Хреста визначає і визнає перебування в місцях несвободи цивільних осіб — це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку держави-агресора”, — сказав Юсов.

Андрій Юсов з Головного управління розвідки Міністерства оборони України зазначив, що офіційно визнано понад 14 тисяч цивільних осіб, за даними правозахисних організацій, проте ця кількість може бути значно більшою.

Лубінець також зауважив, що для повернення всіх незаконно депортованих дітей з Росії знадобиться близько 55 років, якщо повертати по одній дитині щодня.