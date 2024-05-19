Про це повідомляє рух “Атеш”.
“Війська РФ почали переміщувати свої підрозділи разом із технікою по місту і навіть в інші населені пункти, аби уникнути ударів з боку Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.
Також учасники партизанського руху виявили, що росіяни міняють пункти дислокації через місця скупчення людей, аби убезпечити себе.
“Ставлять техніку поряд із житловими кварталами та інфраструктурою, аби надалі звинуватити Україну в нанесенні ударів по житлових кварталах”, – пишуть партизани.
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