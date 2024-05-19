Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі постійно змінюють місце розташування своєї військової техніки та особового складу, щоб уникнути ударів ЗСУ.

Про це повідомляє рух “Атеш”.

“Війська РФ почали переміщувати свої підрозділи разом із технікою по місту і навіть в інші населені пункти, аби уникнути ударів з боку Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Також учасники партизанського руху виявили, що росіяни міняють пункти дислокації через місця скупчення людей, аби убезпечити себе.

“Ставлять техніку поряд із житловими кварталами та інфраструктурою, аби надалі звинуватити Україну в нанесенні ударів по житлових кварталах”, – пишуть партизани.