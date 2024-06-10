Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених”, — йдеться у його дописі.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

Загальна кількість постраждалих унаслідок вечірнього авіаудару сягнула 7 осіб.