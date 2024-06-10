Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених”, — йдеться у його дописі.
На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.
Загальна кількість постраждалих унаслідок вечірнього авіаудару сягнула 7 осіб.
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