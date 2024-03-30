За минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Сили оборони відбили низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів.

Про це повідомляються у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 приблизно становлять:

особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб,

танків ‒ 6951 (+29) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20) од,

артилерійських систем – 11 006 (+15) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 736 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),

крилаті ракети ‒ 2046 (+24),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1814 (+7) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони відбили за добу понад 60 атак окупантів на 6 напрямках

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність,щоб не допустити українські війська до загрозливих напрямків та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку війська РФ наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де за з підтримкою авіції окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де з підтримкою війська РФ намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони і надалі стримують окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де вони 25 разів намагався прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази безуспішно атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог намагався вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж минулої доби російські військові тричі атакували позиції ЗСУ.

Втрати ворога

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу військових РФ.