Про це заявив віцеканцлер – міністр економіки ФРН Роберт Габек у інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Підтримка України коштує грошей, і Німеччина робить менше, ніж деякі інші. Зараз ми витрачаємо на Україну 1,1 відсотка нашої економічної потужності.
Інші роблять більше, наприклад Естонія – на рівні 4,1 відсотка», — сказав Габек.
Габек відзначив, що останнім часом політики розуміють, що не можна уникати відповідальності через нейтралітет у випадку агресії в Європі. Він також підкреслив, що більшість німців підтримує ідею підтримки українців у їх боротьбі.
Щодо надання Україні крилатих ракет Taurus, Габек зазначив, що рішення про це прийматиме Рада безпеки, і воно має бути одностайним. Якщо такого рішення не буде, Німеччина не передасть ракети.
Політик також висловив розуміння до «вагань» канцлера Олафа Шольца у цьому питанні, хоча іноді сам доходить до інших висновків. Проте він наголосив, що розбіжності стосовно Taurus не мають затемнювати згоду уряду у багатьох інших питаннях.
«Ми не повинні підозрювати одне одного в загрозі миру. Той, хто ставить під загрозу мир, – це Путін», – сказав віцеканцлер.
Нарешті, Габек підкреслив, що метою Путіна є не лише окупація України для відновлення російської імперії, але й дестабілізація ліберальної демократії за її межами. Він закликав зупинити Путіна, переконаний, що якщо його не зупинити, він не зупиниться.
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