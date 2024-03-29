Франція вирішила передавати Україні військове обладнання, строки дії якого вже минули, замість його утилізації.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Він відзначив, що дії Франції стосовно надання зброї Україні критикують по-різному: хтось вважає, що надається занадто багато, хтось — що недостатньо.

Лекорню зазначив, що багато з цієї критики є поверхневою та політизованою, особливо у зв’язку з початком європейської виборчої кампанії.

“Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія”, — сказав міністр.

Проте він підкреслив, що для нього існує “червона лінія”, яку він не переступить. “Лінія” стосується підриву французької системи оборони.

“Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат “Цезар”, вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію”, — пояснив він.