Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
Він відзначив, що дії Франції стосовно надання зброї Україні критикують по-різному: хтось вважає, що надається занадто багато, хтось — що недостатньо.
Лекорню зазначив, що багато з цієї критики є поверхневою та політизованою, особливо у зв’язку з початком європейської виборчої кампанії.
“Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія”, — сказав міністр.
Проте він підкреслив, що для нього існує “червона лінія”, яку він не переступить. “Лінія” стосується підриву французької системи оборони.
“Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат “Цезар”, вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію”, — пояснив він.
- Арку “Дружби народів” можуть демонтувати
- Президент України оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік
- У Києві через негоду оголошено 1 рівень небезпечності до кінця доби