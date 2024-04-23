Цю інформацію надав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону “Єдині новини”.
“Поки ми не ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику.
Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними”, — сказав Євлаш.
За його словами, російські військові намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.
Євлаш також зауважив, що росіяни активно виготовляють та застосовують керовані авіаційні бомби та ракети.
Нагадаємо, що у сьогоднішню ніч протиповітряна оборона у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях збила 15 з 16 безпілотників “шахед”, що були використані військом РФ для нападу на Україну.