Цю інформацію надав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону “Єдині новини”.

“Поки ми не ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику.

Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними”, — сказав Євлаш.