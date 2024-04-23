У Бєлгородській області Російської Федерації було виявлено керовану авіаційну ракету X-59, яка "нештатно" впала у полі за два кілометри від села Красне.

Про це пише ASTRA.

“Вона “нештатно” зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає”, — пише ASTRA.

Зазначається, що раніше зафіксували принаймні 21 авіабомбу, які впали з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Влада Росії вдається до приховування цієї інформації, а коли це не вдається, вони описують ці падіння як “нештатне сходження боєприпасів”. Точних відповідей, чому це відбувається, немає.