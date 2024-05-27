Аеропорт Запоріжжя до вторгнення росіян. Фото: t.me/magomedov_mus

“Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло”, – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого термінала.

Термінал аеропорту в Запоріжжі повністю знищено.

Фото: t.me/magomedov_mus

Нагадаємо, новий термінал Запорізького аеропорту було відкрито 19 жовтня 2020 року.

За час повномасштабного вторгнення  летовище неодноразово зазнавало обстрілів з початку повномасштабного вторгнення росіян.