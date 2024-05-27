“Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло”, – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого термінала.
Термінал аеропорту в Запоріжжі повністю знищено.
Нагадаємо, новий термінал Запорізького аеропорту було відкрито 19 жовтня 2020 року.
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