“Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло”, – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого термінала.