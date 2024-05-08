789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. 40% від держпідприємств, які подають звіти, є збитковими.

Про це повідомив “Опендатабот”.

Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, за даними Держстату. Щороку 40% цих компаній є збитковими. Варто зауважити, що лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають до Держстату свою фінансову звітність.

В середньому, 40% від держпідприємств, що подали звіти, є збитковими. Наприклад, торік з 789 компаній — 313 мали збитки (39,7%), у 2022 році з 797 підприємств — 389 збиткові. У 2021 році серед тих, хто відзвітував про своє фінансове становище, 30,9% були збитковими.

Найбільших збитків торік зазнав аеропорт «Бориспіль» — 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирує «Добропіллявугілля-Видобуток» — майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.