Про це повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, ексчиновник за попередньою змовою з групою осіб заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Обвинувачений уклав з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури угоду про визнання винуватості. Йому призначили чотири роки та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права на три роки обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Від відбування покарання колишнього посадовця звільнили з іспитовим строком на три роки, додали в суді.

Згідно з інформацією на сайті Судової влади, вирок винесли колишньому віцемеру Анатолію Орловському.

Минулого року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому Одеському міському голові Олексію Костусєву його заступнику Анатолію Орловському, бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському в організації схеми щодо заволодіння майном комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярди гривень.