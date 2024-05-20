Про це йдеться у вранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Отож, Збройні сили України знищили: 7590 (+14) російських танків, 14665 (+35) бойових броньованих машин, 12737 (+50) артилерійських систем, 1076 (+2) ракетно-артилерійських комплексів, 807 (+4) протиповітряних оборонних систем, 10236 (+81) безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2205 (+1) крилатих ракет, 27 (+1) кораблів/катерів, 17311 (+60) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і 2079 (+2) спеціальних технічних засобів.
Як повідомлялось раніше, 19 травня Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський морський тральщик “Ковровець”.
- Вночі Україна знищила російський тральщик “Ковровец”
- Сили ППО вночі знищили всі 29 ворожих «Шахедів»
- Генштаб оприлюднив втрати РФ на Харківському напрямку впродовж тижня