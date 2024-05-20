Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
“Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф”, — йдеться в повідомленні.
Для відбиття атаки були активовані винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою всі 29 безпілотників були збиті у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
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