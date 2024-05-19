Вночі на 19 травня Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М “Ковровец”. Додаткова інформація про це від Генерального штабу не розкривається, однак з боку окупантів були повідомлення про ракетний обстріл Севастополя вночі 19 травня.

Морський тральщик “Ковровець” (серійний номер 913), що належить до проекту 266М, був створений для детекції та нейтралізації морських мін, а також для ескортування кораблів і суден крізь мінні поля.

Цей корабель став частиною Чорноморського флоту 8 листопада 1974 року.

На борту тральщика перебувало 68 членів екіпажу.

Протягом двох років війни українські оборонні сили знищили або пошкодили близько третини корабельного складу Чорноморського флоту Росії.