Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні.
Вночі на 19 травня Силами оборони знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М “Ковровец”. Додаткова інформація про це від Генерального штабу не розкривається, однак з боку окупантів були повідомлення про ракетний обстріл Севастополя вночі 19 травня.
Морський тральщик “Ковровець” (серійний номер 913), що належить до проекту 266М, був створений для детекції та нейтралізації морських мін, а також для ескортування кораблів і суден крізь мінні поля.
Цей корабель став частиною Чорноморського флоту 8 листопада 1974 року.
На борту тральщика перебувало 68 членів екіпажу.
Протягом двох років війни українські оборонні сили знищили або пошкодили близько третини корабельного складу Чорноморського флоту Росії.
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