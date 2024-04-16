Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела.
Торік у березні російський виробник зброї “Старт” запросив іранську делегацію на екскурсію на оборонний завод, де, зокрема, виробляють російські системи ППО для збивання літаків.
Це підпрємство перебуває під санкціями США за підтримку війни РФ проти України. Він виробляє мобільні пускові установки та інші компоненти для зенітних батарей, у тому числі російські С-400, які, за оцінками військових аналітиків, здатні виявляти та знищувати винищувачі-невидимки, на яких літають військові Ізраїлю та США. У витоку документів, які отримало видання, вказано, що цей тур — демонстрація науково-технічного потенціалу та виробничих можливостей, які російська сторона може запропонувати Ірану.
За словами автора статті Джобі Уорріка, чи купив Іран російську зброю після цього візиту — невідомо. Проте це символізує посилення стратегічного партнерства між державами й те, що РФ може стати важливим фактором у війні Ірану проти Ізраїлю.
Угоди щодо зброї є частиною ширшої співпраці між РФ та Іраном. Вона включає спільне виробництво ударних безпілотників у Росії, обмін технологіями та оцінку розробленої зброї одразу на полі бою. Співпраця приносить значні переваги для обох держав, підвищуючи статус Ірану з молодшого союзника до стратегічного партнера РФ.
WP, посилаючись на представників розвідки, пише, що Росія таємно працює над передачею Ірану винищувачів Су-35 — одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це може значно модернізувати та посилити іранські військово-повітряні сили, оскільки зараз вони здебільшого складаються з відремонтованих американських і радянських літаків. РФ також пообіцяла технічно допомогти з розробкою іранських супутників-шпигунів і сприяти будівництву ракет, щоб відправити якомога більше таких супутників у космос.
Публічних доказів того, що РФ вже поставила винищувачі Су-35 Ірану, немає. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає угоду, Ірану складно оплатити літаки, тож поставки затримуються.
Також Іран давно хотів придбати в РФ зенітно-ракетні установки для захисту своїх ядерних і військових обʼєктів від потенційного удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду про придбання систем С-300, але Москва затримала їх поставку під тиском США і європейських держав. Відтоді Іран намагався придбати у російської сторони більш потужну систему С-400, хоча публічно невідомо, чи зважилася Москва передати їх.
За словами представників розвідки, Москва також отримує користь від співпраці з Іраном. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року Росія погодилася купити додаткові товари військового призначення на суму близько $2 мільярдів доларів, зокрема системи радіоелектронної боротьби. Вони стали головним пріоритетом для російської армії в Україні.
Іран окремо погодився продати РФ ракети класу «земля — земля» для використання в Україні і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що зброю передадуть найближчим часом. Поки що розвідки не бачили ознак того, що ракети вже доставили.
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