Угоди щодо зброї є частиною ширшої співпраці між РФ та Іраном. Вона включає спільне виробництво ударних безпілотників у Росії, обмін технологіями та оцінку розробленої зброї одразу на полі бою. Співпраця приносить значні переваги для обох держав, підвищуючи статус Ірану з молодшого союзника до стратегічного партнера РФ.

WP, посилаючись на представників розвідки, пише, що Росія таємно працює над передачею Ірану винищувачів Су-35 — одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників. Це може значно модернізувати та посилити іранські військово-повітряні сили, оскільки зараз вони здебільшого складаються з відремонтованих американських і радянських літаків. РФ також пообіцяла технічно допомогти з розробкою іранських супутників-шпигунів і сприяти будівництву ракет, щоб відправити якомога більше таких супутників у космос.

Публічних доказів того, що РФ вже поставила винищувачі Су-35 Ірану, немає. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає угоду, Ірану складно оплатити літаки, тож поставки затримуються.

Також Іран давно хотів придбати в РФ зенітно-ракетні установки для захисту своїх ядерних і військових обʼєктів від потенційного удару США чи Ізраїлю. У 2007 році Тегеран уклав угоду про придбання систем С-300, але Москва затримала їх поставку під тиском США і європейських держав. Відтоді Іран намагався придбати у російської сторони більш потужну систему С-400, хоча публічно невідомо, чи зважилася Москва передати їх.

За словами представників розвідки, Москва також отримує користь від співпраці з Іраном. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року Росія погодилася купити додаткові товари військового призначення на суму близько $2 мільярдів доларів, зокрема системи радіоелектронної боротьби. Вони стали головним пріоритетом для російської армії в Україні.

Іран окремо погодився продати РФ ракети класу «земля — земля» для використання в Україні і, згідно з новою оцінкою розвідки, очікується, що зброю передадуть найближчим часом. Поки що розвідки не бачили ознак того, що ракети вже доставили.